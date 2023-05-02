Власти США оценили значимость взятия Артемовска

Взятие Артемовска (украинское название — Бахмут) российскими военнослужащими не сыграет значимой роли в общем ходе конфликта на Украине. Об этом в понедельник, 1 мая, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

«Взятие Бахмута абсолютно не изменит ход <спецоперации> в пользу России», — процитировал его слова канал ABC News.

Ранее, 30 апреля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о взятии под контроль еще четырех кварталов западной части Артемовска. Он добавил, что в ходе боев за Артемовск подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ сковывают противника у северной и южной окраин города.

29 апреля офицер разведки корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер высказал мнение, что после битвы за Артемовск характер конфликта может измениться из-за значительных потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что на пути российской армии больше не будет таких препятствий, как в Артемовске, так как у ВСУ не осталось подобных укреплений.

24 апреля военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Известиям» о стратегическом значении Артемовска. По мнению эксперта, с освобождением города откроется направление к Славянску, к Краматорску. Будет возможность наступать на Часов Яр, Константиновку.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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