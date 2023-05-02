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В Европарламенте заявили о нежелании Брюсселя расследовать взрывы на СП

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Фото: TASS/EPA/JULIEN WARNAND
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Шансов, что Евросоюз в ближайшем будущем начнет собственное расследование взрывов на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», нет. Об этом заявили «Известиям» депутаты Европарламента.

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«Я выдвинул идею создания такой комиссии (в рамках Европарламента — Ред.) из-за раздражения, связанного с выжидательной позицией Европарламента в отношении крупнейшей атаки на энергетическую инфраструктуру Европы со времен Второй мировой. Хотя в момент саботажа на «Северных потоках» европейские лидеры говорили, что такая диверсия не останется безнаказанной, они, похоже, не слишком торопятся устанавливать истину», — рассказал депутат ЕП от Франции Тьерри Мариани.

Как подчерпнул депутат от ФРГ Гуннар Бек, шансов на то, что Европарламент или какой-либо другой институт ЕС создаст специальную группу для выяснения обстоятельств произошедшего на «Северных потоках», нет. По его словам, все и так знают, кто стоит за диверсиями, но вряд ли у кого-то хватит смелости «называть своего самого могущественного союзника вероятным виновником», то есть США.

«Европейский истеблишмент вряд ли в ближайшее время одобрит создание какого-либо комитета для расследования или миссию по установлению фактов. Такая инициатива не обсуждалась», — добавил участник делегации ЕП по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

Подрывы газопроводов СП-1 и СП-2 произошли в сентябре 2022 в исключительных экономических зонах Дании и Швеции, после чего Копенгаген, Стокгольм, а также Берлин запустили свои национальные расследования диверсий. При этом РФ неоднократно призывала, в том числе и в Совете Безопасности ООН, инициировать разбирательство на международном уровне.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Следствие не довели: ЕС не будет расследовать диверсии на СП»

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