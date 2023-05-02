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В Приднестровье заявили, что Молдавия фактически адаптирована ко всем стандартам НАТО

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Фото: Global Look Press/dpa/Soeren Stache
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Молдавия на разных уровнях фактически адаптирована под стандарты НАТО, а формализованные отношения, несмотря на нейтральный статус республики, Кишинев и альянс поддерживают с 2000-х годов, заявил в интервью «Известиям» министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

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«На доктринальном и военном уровнях Молдова фактически адаптирована под все необходимые стандарты альянса. На практическом уровне, я думаю, что нет офицеров среднего и высшего звена, которые не проходили бы специальные курсы подготовки также по натовским стандартам», — сказал Игнатьев.

Кроме того, он заявил, что вооружение Молдавии натовским оружием — это «та реальность, в которой мы существуем».

«Стратегически план развития вооруженных сил Молдовы подразумевает до 2030 года переход на них, на абсолютно контрактную армию. Все эти процессы происходят здесь и сейчас. Финальный элемент, на мой взгляд, который просто уже делает очевидными и понятными тенденции, — получение натовского вооружения в таком массовом выражении. Недавно Германия поставила бронетранспортеры «Пиранья», — добавил приднестровский дипломат.

Игнатьев подчеркнул, что такое положение дел создает угрозу безопасности республики, поскольку Кишинев остается стороной конфликта, который до сих пор не урегулирован.

О предотвращении терактов в ПМР, сближении Кишинева с НАТО и возможном обострении в регионе читайте в эксклюзивном интервью Виталия Игнатьева «Известиям»:

«Молдова активно вооружается натовским оружием»

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