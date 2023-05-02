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Общество
Монумент Победы на Поклонной горе в Москве привели в порядок после зимы

Монумент Победы на Поклонной горе в Москве привели в порядок после зимы

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Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
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В Москве монумент Победы на Поклонной горе привели в порядок после зимы. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщается на сайте столичной мэрии.

Так, специалисты комплекса городского хозяйства промыли монумент, весь процесс занял у них около восьми часов. В работе были задействованы 10 человек и спецтехника, пишет RT.

Как отмечает «Москва 24», некоторые участки скульптуры им пришлось чистить вручную из-за сложности рельефа. На промывку ушло 5 л моющего средства и 16 кубометров воды.

Состояние монумента Победы находится на постоянном контроле специалистов, в нем расположена специальная станция мониторинга.

Общая масса сооружения составляет около 1 тыс. т. Высота монумента Победы на Поклонной горе достигает 142 м. Обелиск состоит из трехгранного штыка, покрытого бронзовыми барельефами, и бронзовой скульптурной группы, в которую входят статуя богини победы Ники, статуя Георгия Победоносца, отмечает сайт kp.ru.

Открытие монумента состоялось 9 мая 1995 года и было приурочено к 50-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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28 апреля заммэра Наталья Сергунина рассказала, что столичные музеи, библиотеки и культурные центры проведут более 500 мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С 2 по 10 мая в разных районах города пройдут спектакли, историко-патриотические акции и концерты.

27 апреля руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова в преддверии Дня Победы напомнила коммунальщикам Московской области привести памятники и мемориальные плиты в порядок. Она также добавила, что все локации будут проверены инспекторами ведомства, пишет РИАМО.

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