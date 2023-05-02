Водитель сбил 13-летнюю девочку на востоке Москвы
На востоке Москвы автомобилист сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщается на сайте столичной прокуратуры.
ДТП произошло ранее 1 мая на Первомайской улице. Водитель автомобиля Peugeot совершил наезд на девочку 1999 года рождения. Пострадавшую доставили в больницу. На месте ДТП работали оперативные службы города, в частности сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи, пишет сайт kp.ru.
Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП.
Также в этот день в Москве водитель иномарки сбил двух детей. Известно, что несовершеннолетние пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, пишет RT. ДТП произошло на Никитинской улице, д. 24, на востоке столицы, отмечает агентство городских новостей «Москва». Под колеса автомобиля Kia попали две девочки в возрасте 7 и 13 лет. Пострадавших госпитализировали, пишет НСН. Установление обстоятельств случившегося находится на контроле прокуратуры, отмечает РИАМО.