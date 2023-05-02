На Украине сообщили о взрыве в Черниговской области
В Черниговской области прозвучал взрыв, о чем стало известно 1 мая.
Воздушная тревога также была объявлена в Сумской области, передает украинский Telegram-канал «Политика Страны».
Ранее, 30 апреля, в Павлограде Днепропетровской области прозвучали сильные взрывы. На следующий день глава военной администрации региона Сергей Лысак сообщил, что в городе повреждено промышленное предприятие.
Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.