США с 12 мая отменят требование вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну
США с 12 мая отменят требование обязательной вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну воздушным транспортом. Об этом сообщил Белый дом 1 мая.
«Мы объявляем, что администрация прекратит действие требования об обязательной вакцинации для сотрудников федеральных ведомств, федеральных работников по контракту и прибывающих международными воздушными рейсами с конца дня 11 мая», — передает The Washington Post заявление администрации.
В ноябре 2021 года президент США Джо Байден ввел требование об обязательной вакцинации прибывающих международными рейсами.
10 апреля Байден утвердил указ об отмене режима чрезвычайной ситуации в стране, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. Режим ЧС был введен в США предшественником Байдена Дональдом Трампом 13 марта 2020 года.
Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.