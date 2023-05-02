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Гвардии сержант Таргоня протаранил вражеский пикап и вывез личный состав из-под огня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Гвардии сержант Александр Таргоня протаранил вражеский пикап, после чего вывез из-под огня боевиков личный состав и эвакуировал сослуживцев на безопасное расстояние. О новых подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало во вторник, 2 мая.

Украинские националисты при помощи стрелкового оружия и гранатометов обстреляли боевую машину под управлением гвардии сержанта Таргони, в результате чего транспорт получил серьезные повреждения. Военнослужащий понимал, что эвакуация из машины равносильна гибели всего отделения, поэтому вывез личный состав из-под огня.

Так, сержант Таргоня разогнался, протаранил пикап боевиков и двинулся к позициям российских войск. И, убедившись в отсутствии угрозы обстрела, эвакуировал людей из машины. Смелые и решительные действия гвардии сержанта Александра Таргони позволили сохранить жизни российских военнослужащих.

Гвардии ефрейтор Акиф Шахбанов, выполняя боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, заметил беспилотник украинских боевиков и, невзирая на угрозу собственной жизни, применил средства радиоэлектронной борьбы, благодаря чему нарушил канал управления между оператором и дроном. Военнослужащий посадил беспилотник на безопасном расстоянии от позиций российских войск.

После того как беспилотник боевиков был обезврежен, подразделения Воздушно-десантных войск РФ сменили позиции. И спустя некоторое время по первоначальному расположению российских подразделений украинские националисты нанесли артиллерийский удар.

Профессионализм гвардии ефрейтора Акифа Шахбанова лишил противника возможности вести разведку и корректировать огонь артиллерии, что позволило избежать жертв в результате обстрелов и продолжить выполнять задачу на тактическом направлении.

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Ранее, 1 мая, в оборонном ведомстве отметили мужество младшего сержанта Руслана Бесекенева, который смог эвакуировать с поля боя шесть раненых сослуживцев под непрекращающимся огнем украинских боевиков. Военный сгруппировал своих товарищей в безопасном месте и оказал им первую медицинскую помощь до прибытия специализированного транспорта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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