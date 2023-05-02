Эндокринолог указала на вред употребления кефира на ночь

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала об опасности употребления кефира перед сном.

В беседе с сайтом aif.ru в понедельник, 1 мая, специалист объяснила, что стакан кефира на ночь может вызвать нарушение углеводного обмена и предиабетическое состояние.

В кефире, по словам врача, высокий инсулиновый индекс, а это ведет к усилению выработки гормона, который вызывает резкое снижение уровня глюкозы в крови, пишет Pravda.Ru.

«Разумеется, ваша печень примется усиленно ее производить. А значит, к утру вы проснетесь с повышенным уровнем глюкозы», — цитирует Павлову «Федеральное агентство новостей».

Она добавила, что регулярное употребление кефира перед сном может быть чревато появлением гликемии натощак, а избыточное содержание сахара в крови провоцирует развитие диабета.

10 апреля Зухра Павлова посоветовала перед сном вообще ничего не есть и пить только воду, отмечает телеканал «360».

20 апреля Роскачество обнаружило кишечную палочку в нескольких образцах кефира с жирностью 3,2%. В ведомстве рассказали, что бактерии группы кишечной палочки могли попасть в товар в результате нарушения санитарии на производстве, технологии производства или условий транспортировки, хранения и реализации продукта, отмечает «Москва 24».

В сентябре прошлого года врач-терапевт Ольга Усатова рассказала, что кефир, в частности, относится к продуктам, которые по своему действию похожи на снотворное. По ее словам, снотворным эффектом обладают орехи, морепродукты, мясо, бобовые и кефир благодаря триптофану, способствующему выработке серотонина, отвечающего за бодрость днем, и мелатонина, который регулирует качество сна, пишет НСН.

В 2021 году ученые из Сиднея рассказали, что молочные продукты в рационе оказывают благотворное действие на состояние сердечно-сосудистой системы, что приводит к снижению риска развития инфаркта. По мнению специалистов, в первую очередь полезны для здоровья сердца жирные и ферментированные молочные продукты, в том числе кефир, сыр и йогурты, отмечает телеканал «Звезда».