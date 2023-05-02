В небе над США обнаружили воздушный шар неизвестного происхождения
Военные США отслеживают воздушный шар неизвестного происхождения, который пролетает над американской территорией. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на официальных лиц страны в понедельник, 1 мая.
Отмечается, что воздушный шар не обладает маневренностью. Он пролетел над некоторыми частями Гавайских островов, а сейчас медленно движется на восток в сторону Мексики. Над объектами секретного назначения он не пролетал.
Известно, что этот летающий объект был замечен военными около недели назад, но его происхождение и назначение до сих пор выясняется. Однако официальные лица США не верят, что воздушный шар принадлежит Китаю. Сейчас неясно, является ли объект метеозондом, но если он приблизится к земле, правоохранители собьют его.
В феврале в США заявили о пролетающем над территорией страны разведывательном аэростате. Объект появился в зоне наблюдения американских служб безопасности на севере страны. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады.
На следующие сутки американские военные сбили аэростат у Восточного побережья страны. Операция прошла у побережья штатов Южная Каролина и Северная Каролина. Президент США Джо Байден лично дал разрешение на сбитие воздушного аппарата.
В китайском МИДе подтвердили, что аэростат прилетел с их территории, однако отметили, что это гражданский дирижабль, используемый в научных исследованиях.
3 апреля NBS News сообщил, что сбитый аэростат собрал разведывательные данные с американских военных объектов, несмотря на попытки правительства США заблокировать их передачу, которая велась в Пекин в режиме реального времени.