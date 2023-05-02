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В небе над США обнаружили воздушный шар неизвестного происхождения

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Department of Defense
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Военные США отслеживают воздушный шар неизвестного происхождения, который пролетает над американской территорией. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на официальных лиц страны в понедельник, 1 мая.

Отмечается, что воздушный шар не обладает маневренностью. Он пролетел над некоторыми частями Гавайских островов, а сейчас медленно движется на восток в сторону Мексики. Над объектами секретного назначения он не пролетал.

Известно, что этот летающий объект был замечен военными около недели назад, но его происхождение и назначение до сих пор выясняется. Однако официальные лица США не верят, что воздушный шар принадлежит Китаю. Сейчас неясно, является ли объект метеозондом, но если он приблизится к земле, правоохранители собьют его.

В феврале в США заявили о пролетающем над территорией страны разведывательном аэростате. Объект появился в зоне наблюдения американских служб безопасности на севере страны. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады.

На следующие сутки американские военные сбили аэростат у Восточного побережья страны. Операция прошла у побережья штатов Южная Каролина и Северная Каролина. Президент США Джо Байден лично дал разрешение на сбитие воздушного аппарата.

В китайском МИДе подтвердили, что аэростат прилетел с их территории, однако отметили, что это гражданский дирижабль, используемый в научных исследованиях.

3 апреля NBS News сообщил, что сбитый аэростат собрал разведывательные данные с американских военных объектов, несмотря на попытки правительства США заблокировать их передачу, которая велась в Пекин в режиме реального времени.

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