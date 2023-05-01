Гол Кокорина принес «Арису» победу над «Пафосом» в матче чемпионата Кипра

«Арис» одержал победу над «Пафосом» со счетом 2:1 в матче 32-го тура чемпионата Кипра по футболу благодаря голу российского футболиста Александра Кокорина. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщила газета «Спорт–Экспресс».

Встреча состоялась в Лимасоле. Со стороны хозяев поля отличились Янник Гомис, который открыл счет матча на 61-й минуте, и Александр Кокорин, забивший победный гол на 85-й минуте.

У «Пафоса» мяч забил лучший бомбардир чемпионата Жайро да Силва.

По итогам турнира лимасольский «Арис» возглавил турнирную таблицу первого дивизиона чемпионата Кипра с 67 баллами, которые он набрал за 32 матча. «Пафос» оказался на 4-й строчке.

Ранее, 31 августа 2022 года, сообщалось, что Кокорин перешел на правах аренды в кипрский «Арис». Отмечалось, что арендное соглашение с российским футболистом рассчитано до конца сезона-2022/23.