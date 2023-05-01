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Группа Aerosmith анонсировала прощальный тур

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Фото: Global Look Press/dpa/Sven Hoppe
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Американская рок-группа Aerosmith объявила о прощальном туре под названием Peace Out Farewell Tour, который продлится 40 дней. Об этом музыканты рассказали на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«После 50 лет, 10 мировых турне и выступлений перед более чем 100 млн поклонников пришло время сделать последний рывок!» — приводит сообщение группы «Газета.Ru».

Гастроли коллектива стартуют 2 сентября 2023 года в Филадельфии и завершатся 26 января 2024 года в Монреале. В канун Нового года Aerosmith даст концерт в родном Бостоне, а 19 января отыграет концерт в Madison Square Garden в Нью-Йорке.

В туре группы примет участие специальный гость — The Black Crowes, пишет НСН. Само турне, по замыслу музыкантов, призвано «отпраздновать новаторские хиты Aerosmith, записанные за пять десятилетий».

Название самого тура можно перевести как «прощай» или «до свидания», уточняет «Федеральное агентство новостей».

Рок-группа Aerosmith была основана в 1970 году в США. В прощальном туре примут участие фронтмен Стивен Тайлер, ведущий гитарист Джо Перри, гитарист Брэд Уитфорд и басист Том Гамильтон, пишет RT. Как отмечается, в турне не будет участвовать барабанщик Джоуи Крамер, поскольку намерен сосредоточиться на своем здоровье и семье. Заменит его барабанщик Джон Дуглас, уточняет Life.ru.

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7 апреля стало известно, что 75-летнего вокалиста рок-группы Aerosmith Стивена Тайлера обвиняют в сексуальных домогательствах.

Сам он отрицает обвинения в свой адрес.

В 2020 году журнал Rolling Stone сообщил, что барабанщик Aerosmith Джоуи Крамер подал в суд на группу за то, что его отстранили от выступления перед премией «Грэмми», где коллектив должны были наградить за музыкальные достижения. Весной 2019 года Крамер получил несколько незначительных травм и временно перестал участвовать в репетициях группы. Осенью того же года он пытался вернуться в коллектив, но получил отказ. Представитель Aerosmith тогда заявил, что эмоциональное и физическое состояние барабанщика вызывает сомнения, отмечает телеканал «360».

В 2018 году гитарист Aerosmith Джо Перри попал в больницу прямо с концерта. Музыканта доставили в лечебное учреждение прямо с концерта в Madison Square Garden в Нью-Йорке, где он выступал с Билли Джоэлом, отмечает телеканал «Звезда».

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