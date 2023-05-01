Девятилетний ребенок получил ожоги после употребления сока в кафе в Москве

В Москве девятилетний ребенок получил химический ожог языка и пищевода после того, как выпил сок из бутылки в кафе. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Инцидент произошел ранее этим же днем в одном из заведений на улице Солянка в центре столицы. Женщина и ее девятилетний сын пришли в кафе, где ребенок выпил сок из бутылки. В медучреждении у него диагностировали химический ожог языка и пищевода. Жизнь мальчика вне опасности, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. Материалы процессуальной проверки переданы в территориальный орган столичного Следственного комитета (СК). Сотрудники ведомства проведут проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ее результаты проконтролирует Басманная межрайонная прокуратура.

Ранее 1 мая в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка попала в реанимацию с химическим ожогом пищевода после того, как выпила раствор аммиака.

Девочку доставили в больницу имени Филатова с химическим ожогом. Сообщалось, что юная пациентка находится в реанимации в тяжелом состоянии, однако ее жизни ничего не угрожает.

24 апреля врач-дерматолог Мария Аветисова рассказала Life.ru, чего нельзя делать при кожных ожогах. По словам специалиста, при ожогах не рекомендуется принимать горячий душ и обрабатывать кожу йодом. Кроме того, нельзя растирать и скрабировать поврежденный участок кожи. Также стоит отказаться от использования лейкопластыря, зеленки, масел и спиртсодержащих средств, отмечает телеканал «360».

В августе прошлого года стоматолог Дарья Шикина рассказала, что делать при ожоге языка вследствие употребления горячих напитков. По ее словам, следует использовать антисептические растворы, чтобы не произошло вторичное инфицирование обожженной поверхности. Для обезболивания во время приема пищи можно использовать гели с лидокаином за 20 минут до еды, чтобы изолировать обожженную поверхность от остальной полости рта, пишет RT. Также стоит ограничить в рационе твердую и острую пищу.

Также летом прошлого года врач-терапевт Ирина Бойко заявила, что при солнечном ожоге следует увлажнить поврежденный участок кожи пантенолом и обратиться к врачу, пишет НСН.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал о первой помощи при ожогах фейерверками. По его словам, термический ожог, который был получен при запуске пиротехники, если целостность кожи не нарушена, нужно охладить. При наличии раны стоит предварительно наложить на рану асептическую повязку, сообщает телеканал «Звезда». Врач предупредил, что смазывание места ожога маслом и попытка проколоть «пузырь» на месте ожога могут быть опасными для здоровья.