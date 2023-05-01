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Зеленский предложил снова продлить мобилизацию и военное положение на Украине

Зеленский внес в раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент Украины Владимир Зеленский 1 мая внес в Верховную раду законопроекты о продлении сроков действия мобилизации и военного положения. Это следует из опубликованных в электронной системе украинского парламента данных.

При этом в документах не указывается, о каких сроках идет речь, так как пояснительные записки к предложенным на рассмотрение законопроектам пока отсутствуют.

Между тем украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале предположил, что, вероятнее всего, действие военного положения и мобилизации будет продлено с 19 мая 2023 года на 90 дней, то есть до середины августа 2023 года.

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Ранее, 7 февраля, военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине уже продлевали на 90 дней. Инициатором продления сроков также был Зеленский. Указы о продлении вступили в действие с 19 февраля.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года. На следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. С тех пор оба указа неоднократно продлевались.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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