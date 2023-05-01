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CNN сообщил о гибели бывшего морпеха США на Украине

CNN: под Артемовском убит бывший морпех США, воевавший на стороне украинских войск
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Бывший американский морпех Купер Эндрюс, участвующий в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом в понедельник, 1 мая, сообщила телеканал CNN со ссылкой на его семью.

По словам матери Эндрюса, ее 26-летний сын уехал из штата Огайо на Украину в ноябре прошлого года. Наемник, предположительно, погиб 19 апреля. Его контракт с иностранным легионом при этом закончился в марте, однако он решил остаться сверх обозначенного срока.

В Госдепе США подтвердили гибель американского гражданина, не назвав его имени.

«Мы на связи с семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь. <...> В это трудное время нам больше нечего добавить», — привел телеканал слова представителя Госдепартамента.

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Накануне начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военнослужащие нанесли ракетный удар по пункту размещения иностранных наемников в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР).

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на донецком направлении потери ВСУ составили более 575 украинских боевиков и наемников.

До этого, 14 апреля, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что количество иностранных наемников, прибывающих на Украину для участия в спецоперации, стремительно увеличивается. По его мнению, людей из-за рубежа, которые добровольно едут сражаться на стороне Киева, нельзя назвать психически здоровыми.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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