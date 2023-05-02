Названы минимальные цены на апартаменты бизнес-класса рядом с «Москва-Сити» 

Вблизи «Москва-Сити» довольно широкий выбор жилой недвижимости, преимущественно бизнес-класса. Диапазон бюджета покупки в апарт-комплексах составляет от 8,6 млн рублей до 52,5 млн рублей, сообщили «Известиям» аналитики VSN Realty.

Речь идет о комплексах с апартаментами в радиусе 15 км от делового центра, строительство которых уже завершено, уточнили эксперты.

По данным аналитиков, самый доступный апартамент — это студия без отделки площадью 24,7 кв. м. Кроме привлекательной стоимости проект отличает и максимально близкое расположение — 3,5 км к деловому району столицы.

На втором месте по наименьшей стоимости — это лот, расположенный почти в два раза дальше, чем лидер топа. За 8,7 млн рублей в этом проекте можно купить студию 26,4 кв. м с чистовой отделкой, рассказали эксперты.

Как рассказали специалисты, в 13 км расположен объект, занявший третью строку в пятерке самых доступных предложений. Здесь за 8,97 млн рублей можно приобрести студию 27,5 кв. м без отделки.

«Апартаменты по-прежнему выигрывают в цене у квартир. Для тех, кто ищет вариант вблизи «Москва-Сити», выборка одна из самых привлекательных по концепции и наполнению комплексов», — прокомментировала генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Днем ранее аналитики компании «Бон Тон» рассказали «Известиям» о самой дешевой квартире в новостройках в центре Москвы. Так, наиболее доступным вариантом в ЦАО является квартира в Красносельском районе стоимостью 9,6 млн рублей.