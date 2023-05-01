Космонавты на майские праздники отдохнут меньше остальных россиян

На майские праздники космонавты, находящиеся на МКС, будут отдыхать меньше, чем все россияне. В «Роскосмосе» отметили: с 1 по 5 мая у экипажа рабочие дни. Выходной у группы запланирован на 9 мая, передает телеканал «Известия». Сейчас на Международной космической станции находятся три россиянина. В начале мая космонавты выйдут в открытый космос.

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