Умерла вдова поэта-песенника Леонида Дербенева

Вера Дербенева, вдова советского поэта Леонида Дербенева, умерла в возрасте 88 лет в Москве. Об этом 1 мая РБК сообщила дочь Дербеневой Елена.

«Мама умерла вчера около девяти часов утра. <...> Скорее всего, тромб. Внезапно это случилось», — рассказала Елена.

По ее словам, вероятно, что женщина скончалась от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Российская певица Маша Распутина, для которой Дербенев писал тексты для многих песен, в беседе с «Известиями» назвала вдову поэта гениальным и неповторимым по своей природе человеком.

«Мудрая женщина, которая берегла очаг своего гениального великого мужа, которая понимала, кто с ней рядом находится», — отметила певица.

По ее словам, она видела Дербеневу два года назад, во время съемок передачи, однако тогда Вера Дербенева уже испытывала проблемы со здоровьем и передвигалась на инвалидной коляске.

Прощание с ней состоится на Востряковском кладбище 4 мая. Дербеневу похоронят рядом с мужем.

Леонид Дербенев — советский и российский поэт-песенник, переводчик. Умершему в 1995 году мужу Вера посвятила книгу «Леонид Дербенев. Между прошлым и будущим».

Он был известен стихами, которые позже стали песнями к фильмам Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» (1968) («Остров невезения», «Помоги мне»), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) («Маруся», «Звенит январская вьюга»), «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966) («Песенка о медведях») и многими другими.