Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский предложил снова продлить мобилизацию и военное положение на Украине
Мир
CNN сообщил о гибели бывшего морпеха США на Украине
Мир
США пообещали Украине дополнительные поставки оружия
Экономика
Тариф на передачу электроэнергии повысится на 6,3% до конца года
Экономика
Глава МВФ заявила о постепенном отказе в мире от доллара
Происшествия
Рогов сообщил о двух погибших и 14 раненых при ударе ВСУ по Михайловке
Армия
Глава Севастополя заявил об отражении атаки БПЛА на город
Происшествия
На западе Крыма российские силы ПВО сбили беспилотник
Происшествия
ВСУ за 2,5 часа пять раз обстреляли ДНР
Мир
СМИ сообщили о второй бомбе на маршруте кортежа главного прокурора Болгарии
Армия
ВС РФ нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины
Происшествия
Глава СК поручил возбудить дело после схода вагонов поезда под Брянском
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с пятью машинами в Нижегородской области

Умерла вдова поэта-песенника Леонида Дербенева

0
Фото: Global Look Press/Natalia Shakhanova
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вера Дербенева, вдова советского поэта Леонида Дербенева, умерла в возрасте 88 лет в Москве. Об этом 1 мая РБК сообщила дочь Дербеневой Елена.

«Мама умерла вчера около девяти часов утра. <...> Скорее всего, тромб. Внезапно это случилось», — рассказала Елена.

По ее словам, вероятно, что женщина скончалась от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Российская певица Маша Распутина, для которой Дербенев писал тексты для многих песен, в беседе с «Известиями» назвала вдову поэта гениальным и неповторимым по своей природе человеком.

«Мудрая женщина, которая берегла очаг своего гениального великого мужа, которая понимала, кто с ней рядом находится», — отметила певица.

По ее словам, она видела Дербеневу два года назад, во время съемок передачи, однако тогда Вера Дербенева уже испытывала проблемы со здоровьем и передвигалась на инвалидной коляске.

Прощание с ней состоится на Востряковском кладбище 4 мая. Дербеневу похоронят рядом с мужем.

Леонид Дербенев — советский и российский поэт-песенник, переводчик. Умершему в 1995 году мужу Вера посвятила книгу «Леонид Дербенев. Между прошлым и будущим».

Он был известен стихами, которые позже стали песнями к фильмам Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» (1968) («Остров невезения», «Помоги мне»), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) («Маруся», «Звенит январская вьюга»), «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966) («Песенка о медведях») и многими другими.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023