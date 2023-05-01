Подростки из Китая поставили рекорд по решению кубика Рубика

Братья из Китая установили новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Чтобы правильно расположить цвета в головоломке, подросткам потребовалось 12,1 секунды. Чтобы достичь синхронности, понадобилось терпение по словам мальчиков, чтобы достичь синхронности, им понадобилось огромное терпение, передает телеканал «Известия». Ван Ибо установил еще несколько рекордов. Так, например, парень показывает самое быстрое время сборки кубика при ведении мяча.

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