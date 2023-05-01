Сегодня в России отмечается праздник весны и труда

В России отмечают праздник весны и труда. Первый майский день — это официальный выходной. Праздник отмечают в память о борьбе рабочих за свои права. В 1886 году в Чикаго проходили массовые митинги, передает телеканал «Известия». Люди требовали улучшить условия труда и сократить рабочий день. 1 мая в России ежегодно проходят массовые демонстрации и концерты. В шествиях традиционно участвуют профсоюзы и трудовые коллективы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.