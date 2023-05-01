Глава Севастополя заявил об отражении атаки БПЛА на город

Черноморский флот при поддержке систем противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку украинских беспилотников на Севастополь, сообщил 1 мая губернатор города Михаил Развожаев.

«Один беспилотник уже сбит. Все службы города находятся в готовности», — отметил он в Telegram-канале.

Глава города призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее в этот день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российские силы ПВО сбили БПЛА на западе региона. Он призвал доверять исключительно проверенным источникам информации.

29 апреля рано утром в Севастополе загорелась нефтебаза после украинской атаки в районе улицы братьев Манганари в Казачьей Бухте. Возгорание произошло из-за попадания беспилотника. Днем пожар ликвидировали на площади 1 тыс. кв. м.

24 апреля Развожаев уведомил о том, что Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде в Севастополе. Он добавил, что один надводный дрон уничтожен, второй взорвался сам.