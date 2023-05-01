В ФСБ раскрыли детали подрыва ЛЭП в Ленобласти

Взрывное устройство, которое было снято и обезврежено с опоры линии электропередачи в Ленинградской области, находилось на электронном управлении. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«Установленное на соседней опоре магистральной линии электропередачи второе взрывное устройство с электронным блоком управления обезврежено взрывотехниками УФСБ России», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 мая в Сусанинском поселении на территории Ленинградской области подорвали опору линии электропередачи (ЛЭП). При этом электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры нарушено не было.

Под угрозой взрыва была также вторая опора. С нее взрывное устройство было снято.

По факту подрыва возбуждено уголовное дело. Устанавливаются личности преступников.