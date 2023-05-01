ВСУ за 2,5 часа пять раз обстреляли ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в понедельник, 1 мая, за 2,5 часа нанесли пять артиллерийских ударов по населенным пунктам Донецкой Народной Республике (ДНР), заявило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

С 14:20 до 16:45 под огнем два раза оказывался Донецк: ВСУ выпустили по нему девять снарядов из артиллерии натовского калибра 155 мм. Еще два раза украинские военнослужащие обстреляли Ясиноватую семью аналогичными снарядами. Один раз ВСУ обстреляли Никольское, выпустив четыре снаряда из орудий калибра 122 мм.

В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что в результате обстрелов со стороны военных Украины повреждения получили два многоквартирных дома в Кировском районе Донецка. Помимо этого, повреждены один многоквартирный дом и котельная в Пантелеймоновке.

Ранее в этот день стало известно, что ВСУ шесть раз обстреливали разные районы Донецка в течение часа. В общей сложности националисты выпустили 20 снарядов калибром 152 и 155 мм.

29 апреля мэр Донецка Алексей Кулемзин сказал, что в результате атаки со стороны ВСУ пострадали как минимум два мирных жителя.

Как сообщил военный корреспондент «Известий» Евгений Быковский, националисты два дня подряд били по густонаселенным районам города из американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Одна из ракет упала в огород частного дома, в результате стена здания была полностью разрушена, а на участке образовалась воронка шириной 10 м и глубиной 3 м.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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