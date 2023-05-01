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Опубликованы кадры последствий обстрела ВСУ поселка в Запорожской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Мери Бадунц побывала в поселке Михайловка Запорожской области и показала последствия удара украинских боевиков по местной школе.

На кадрах видно само здание школы. Оно особо не пострадало, однако почти все окна оказались выбиты взрывной волной. По словам корреспондента, в поселке работают три школы. Эту местные жители называли русской.

«Занятий сегодня не проводили. Взрывной волной выбиты все окна. Здание уцелело», — сообщила корреспондент.

Также на видео попало прикрытое белой простыней тело погибшей местной жительницы. Девушку зацепило осколком, когда она проходила мимо школы. От полученных ран она погибла на месте. В администрации города также заявили о нескольких пострадавших.

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Ранее в этот день о гибели мирной жительницы при обстреле Михайловки сообщил источник «Известий». Он уточнил, что украинские боевики нанесли удар по поселку днем 1 мая, около 14:00. В результате обстрела были повреждены здания школы и нескольких жилых домов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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