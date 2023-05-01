Экс-директор Дома моды заявил, что наследие Зайцева должно принадлежать государству

Наследие российского модельера Вячеслава Зайцева должно принадлежать государству, поделился мнением в беседе с «Известиями» 1 мая бывший директор Дома моды Зайцева Николай Головин.

«Мы это обсуждали с Вячеславом Михайловичем. Учитывая то, что Зайцев не только по званию народный художник, он по душе народный. Он принадлежит народу. Я не говорю о Доме моды, это бетонные плиты, не более того, я хочу сказать о другом: это уникальное наследие Зайцева», — заявил он.

Головин добавил, что он и сам Зайцев в последнее время замечали пропажи из архива модельера.

«Я не могу говорить о том, что кто-то украл, я не следователь, я не работник полиции», — сказал он.

Собеседник «Известий» обратил внимание также на непростые отношения Зайцева с сыном Егором. Головин назвал Зайцева-младшего разрушительной силой, которая сломала империю отца. Кроме того, Головин рассказал про встречу с модельером незадолго до смерти.

«Последний раз я с ним общался вот воочию — это прошлый понедельник, ровно неделю назад (24 апреля. — Ред.). <…> А по телефону мы с ним общались, наверное, в среду или в четверг (26 или 27 апреля. — Ред.) последний раз», — отметил он.

Головин подчеркнул, что в течение последнего десятилетия Слава Зайцев испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Экс-директор Дома моды назвал модельера волевым человеком, который мог «терпеть такую боль, которую мы с вами не выдержим».

«Он не скрывал, он об этом говорил. Ну я думаю, что последние лет 10 он себя хорошо не чувствовал», — подчеркнул собеседник издания.

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля на 86-м году жизни. Модельера доставили в больницу города Щелково с внутренним кровотечением. Чуть позднее он скончался в реанимации медучреждения.

Зайцев — лауреат Государственной премии РФ (1995), народный художник России (2006). В 2007–2009 годах был ведущим передачи «Модный приговор» на Первом канале. Он считается первым модельером СССР. В 1963 году французский журнал Paris Match опубликовал про него статью «Он диктует моду Москве». Он являлся первым дизайнером из Советского Союза, чьи коллекции были представлены на показах в Нью-Йорке и Париже.