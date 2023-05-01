Реклама
Прямой эфир
Происшествия
На западе Крыма российские силы ПВО сбили беспилотник
Мир
Немецкие СМИ сообщили о возвращении части дипломатов в Берлин из РФ
Общество
В метро Москвы задержали миллиардера Коротаева
Мир
На Украине заявили о получении обещанных США ракет Zuni
Мир
Жители Риги собрались на митинг против русофобии
Происшествия
МЧС зафиксировало природные пожары вблизи еще трех сел в Курганской области
Армия
МО РФ заявило о поражении командно-наблюдательного пункта ВСУ в районе Угледара
Экономика
Подача газа из РФ в Армению временно приостановлена из-за ремонта
Армия
ВС РФ нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины
Мир
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Перу
Мир
ШОС признала референдум в Узбекистане прозрачным и демократичным
Мир
Польша возвела свыше 200 км электронного забора на границе с Белоруссией
Мир
В Молдавии задержана вице-председатель оппозиционной партии «Шор»

Экс-директор Дома моды заявил, что наследие Зайцева должно принадлежать государству

Экс-директор Дома моды Головин: наследие Вячеслава Зайцева должно принадлежать государству
0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наследие российского модельера Вячеслава Зайцева должно принадлежать государству, поделился мнением в беседе с «Известиями» 1 мая бывший директор Дома моды Зайцева Николай Головин.

«Мы это обсуждали с Вячеславом Михайловичем. Учитывая то, что Зайцев не только по званию народный художник, он по душе народный. Он принадлежит народу. Я не говорю о Доме моды, это бетонные плиты, не более того, я хочу сказать о другом: это уникальное наследие Зайцева», — заявил он.

Головин добавил, что он и сам Зайцев в последнее время замечали пропажи из архива модельера.

«Я не могу говорить о том, что кто-то украл, я не следователь, я не работник полиции», — сказал он.

Собеседник «Известий» обратил внимание также на непростые отношения Зайцева с сыном Егором. Головин назвал Зайцева-младшего разрушительной силой, которая сломала империю отца. Кроме того, Головин рассказал про встречу с модельером незадолго до смерти.

Мастер иллюзий: умер модельер Вячеслав Зайцев
Великий кутюрье был пионером моды в СССР

«Последний раз я с ним общался вот воочию — это прошлый понедельник, ровно неделю назад (24 апреля. — Ред.). <…> А по телефону мы с ним общались, наверное, в среду или в четверг (26 или 27 апреля. — Ред.) последний раз», — отметил он.

Головин подчеркнул, что в течение последнего десятилетия Слава Зайцев испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Экс-директор Дома моды назвал модельера волевым человеком, который мог «терпеть такую боль, которую мы с вами не выдержим».

«Он не скрывал, он об этом говорил. Ну я думаю, что последние лет 10 он себя хорошо не чувствовал», — подчеркнул собеседник издания.

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля на 86-м году жизни. Модельера доставили в больницу города Щелково с внутренним кровотечением. Чуть позднее он скончался в реанимации медучреждения.

Зайцев — лауреат Государственной премии РФ (1995), народный художник России (2006). В 2007–2009 годах был ведущим передачи «Модный приговор» на Первом канале. Он считается первым модельером СССР. В 1963 году французский журнал Paris Match опубликовал про него статью «Он диктует моду Москве». Он являлся первым дизайнером из Советского Союза, чьи коллекции были представлены на показах в Нью-Йорке и Париже.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023