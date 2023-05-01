Водитель иномарки сбил двух детей на востоке Москвы

В Москве водитель иномарки сбил двух детей, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло на востоке столицы, пострадавших госпитализировали. Об этом 1 мая сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

«На улице Никитинской 42-летний водитель, управляя автомобилем Kia, совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов», — говорится в сообщении.

Под колесами оказались девочки семи и 13 лет. Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств аварии.

1 мая дептранс Москвы сообщил о еще одной аварии на востоке столицы. Водитель легкового автомобиля сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на Уральской улице в районе дома № 4. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии.