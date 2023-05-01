На 83-м году жизни умер народный артист России Георгий Демуров. Об этом 1 мая сообщили в Нижегородском театре драмы имени Горького, где он служил почти 60 лет.

Актер умер 30 апреля. Причины его смерти не уточняются.

«Утрата огромная, горькая, невосполнимая — для всех, кто его знал и любил, <...>. Когда Георгий Сергеевич появлялся в театре, всё вокруг оживало, приобретало смысл и особую театральную ауру», — следует из сообщения театра в «Вконтакте».

Прощание с Демуровым состоится 3 мая в зале Нижегородского театра драмы.

Георгий Демуров начал работать в Нижегородском театре драмы имени Горького в 1965 году. За свою творческую карьеру он сыграл более 150 ролей, среди которых — лорд Грей в спектакле «Ричард Третий», Петруччио в «Укрощении строптивой» и Скалозуб в «Горе от ума». С 2004 по 2012 годы являлся художественным руководителем театра.

В 1983 году актеру присвоили звание Заслуженного артиста России, а 1996 звание народного артиста России.