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Российские ПВО уничтожили восемь беспилотников ВСУ за сутки

Минобороны: российские системы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников за сутки
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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские системы противо-воздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 1 мая сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники были сбиты вблизи населенных пунктов Горобьевка Харьковской области, Кременная и Краснореченское Луганской Народной Республики (ЛНР), Водяное Донецкой Народной Республики (ДНР), а также Песчановка Херсонской области.

В Минобороны уточнили, что с начала проведения специальной операции на Украине российские военные уничтожили 413 самолетов, 230 вертолетов, 3913 беспилотников, 421 ЗРК, 8927 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, из строя выведены 1095 боевых машин РСЗО, 4703 орудия полевой артиллерии, а также 9893 специальных автомобиля.

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Ранее в этот день в военном ведомстве сообщили, что российские военные в районе населенного пункта Угледар в ДНР был поражен командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией было нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям украинских боевиков на огневых позициях, а также живой силе и технике в 109 районах.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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