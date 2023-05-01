В метро Москвы задержали миллиардера Коротаева

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали разыскиваемого Интерполом миллиардера Алексея Коротаева, а затем отпустили после проверки сведений.

По данным источника «Известий», мужчина был задержан 27 апреля в московском метро благодаря системе распознавания лиц. Собеседник агентства объяснил, что в базу Интерпола бизнесмена внесли по инициативе Швейцарии, где его обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении доверием. В Швейцарии ему грозит арест.

Как отметил источник, российские правоохранители в соответствии с международными договоренностями передали в штаб-квартиру Интерпола информацию, что местоположение Коротаева установлено и на данный момент он находится в Москве. При этом после проверки данных мужчину отпустили, поскольку в России его не преследуют.

Однако Швейцария как инициатор розыска Коротаева может направить запрос российской стороне о выдаче обвиняемого. Для того чтобы осуществить процедуру выдачи разыскиваемого, факты, изложенные в запросе государством, осуществляющим поиск, должны быть подсудными по российскому законодательству.

Ранее, 4 апреля, в Москве задержали Эрнеста Гаммера, который 10 лет находился в розыске Интерпола. В 2013 году мужчина напал с ножом на посетителя ночного клуба в Таллине. Его приговорили к четырем годам заключения, однако он скрылся от следствия и всё последующее время находился в бегах. Эстония объявила Гаммера в международный розыск.