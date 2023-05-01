Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине заявили о получении обещанных США ракет Zuni
Мир
Жители Риги собрались на митинг против русофобии
Происшествия
МЧС зафиксировало природные пожары вблизи еще трех сел в Курганской области
Армия
МО РФ заявило о поражении командно-наблюдательного пункта ВСУ в районе Угледара
Экономика
Подача газа из РФ в Армению временно приостановлена из-за ремонта
Армия
ВС РФ нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины
Мир
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Перу
Мир
ШОС признала референдум в Узбекистане прозрачным и демократичным
Мир
Польша возвела свыше 200 км электронного забора на границе с Белоруссией
Мир
В Молдавии задержана вице-председатель оппозиционной партии «Шор»
Общество
В Сочи с 1 мая вводится особый противопожарный режим
Происшествия
В Забайкальском крае загорелись девять жилых домов
Происшествия
В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП

В метро Москвы задержали миллиардера Коротаева

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали разыскиваемого Интерполом миллиардера Алексея Коротаева, а затем отпустили после проверки сведений.

По данным источника «Известий», мужчина был задержан 27 апреля в московском метро благодаря системе распознавания лиц. Собеседник агентства объяснил, что в базу Интерпола бизнесмена внесли по инициативе Швейцарии, где его обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении доверием. В Швейцарии ему грозит арест.

Как отметил источник, российские правоохранители в соответствии с международными договоренностями передали в штаб-квартиру Интерпола информацию, что местоположение Коротаева установлено и на данный момент он находится в Москве. При этом после проверки данных мужчину отпустили, поскольку в России его не преследуют.

Однако Швейцария как инициатор розыска Коротаева может направить запрос российской стороне о выдаче обвиняемого. Для того чтобы осуществить процедуру выдачи разыскиваемого, факты, изложенные в запросе государством, осуществляющим поиск, должны быть подсудными по российскому законодательству.

Всегда буду ядом: Уильям Браудер отбивается от обвинений в отравлении
Генпрокуратура возбудила уголовное дело о создании американским бизнесменом преступного сообщества

Ранее, 4 апреля, в Москве задержали Эрнеста Гаммера, который 10 лет находился в розыске Интерпола. В 2013 году мужчина напал с ножом на посетителя ночного клуба в Таллине. Его приговорили к четырем годам заключения, однако он скрылся от следствия и всё последующее время находился в бегах. Эстония объявила Гаммера в международный розыск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023