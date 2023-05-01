В Крыму нетрезвый водитель погиб во время погони

В Крыму мужчина погиб во время погони со стрельбой, сообщила пресс-служба регионального МВД 1 мая.

Инцидент произошел вечером 30 апреля в селе Подгорное под Феодосией. Водитель Nissan Primera не остановился по требованию сотрудника ГИБДД, прибавил скорость и пытался скрыться. При этом мужчина был в нетрезвом состоянии и создавал своими действиями угрозу безопасности на дороге.

Во время погони водитель продолжал игнорировать указы сотрудников Госавтоинспекции, им пришлось выстрелить из табельного оружия в шины.

«Правонарушитель допустил выезд за пределы проезжей части, где столкнулся с оградительными опорами и допустил опрокидывание машины», — отмечается в сообщении правоохранителей.

В результате водитель скончался на месте, его смерть констатировала бригада скорой помощи. Пассажир, который находился в машине, был госпитализирован.



На данный момент региональное МВД выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее, 12 апреля, уходивший от преследования сотрудников полиции в Новосибирске «КамАЗ» с, предположительно, нетрезвым водителем совершил пять столкновений с другими автомобилями. Водителя доставили в отдел полиции для разбирательства.