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В Крыму нетрезвый водитель погиб во время погони

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Фото: ГУ МВД России по Республике Крым
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В Крыму мужчина погиб во время погони со стрельбой, сообщила пресс-служба регионального МВД 1 мая.

Инцидент произошел вечером 30 апреля в селе Подгорное под Феодосией. Водитель Nissan Primera не остановился по требованию сотрудника ГИБДД, прибавил скорость и пытался скрыться. При этом мужчина был в нетрезвом состоянии и создавал своими действиями угрозу безопасности на дороге.

Во время погони водитель продолжал игнорировать указы сотрудников Госавтоинспекции, им пришлось выстрелить из табельного оружия в шины.

«Правонарушитель допустил выезд за пределы проезжей части, где столкнулся с оградительными опорами и допустил опрокидывание машины», — отмечается в сообщении правоохранителей.

В результате водитель скончался на месте, его смерть констатировала бригада скорой помощи. Пассажир, который находился в машине, был госпитализирован.

На данный момент региональное МВД выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее, 12 апреля, уходивший от преследования сотрудников полиции в Новосибирске «КамАЗ» с, предположительно, нетрезвым водителем совершил пять столкновений с другими автомобилями. Водителя доставили в отдел полиции для разбирательства.

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