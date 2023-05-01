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Bloomberg заявило о запрете импорта украинского зерна в Польше из-за выборов

Bloomberg: Польша ввела запрет на импорт зерна с Украины, чтобы не оттолкнуть избирателей
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Фото: TASS/picture alliance/photothek/Trutschel
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Запрет Польши на импорт украинского зерна связан с предстоящими парламентскими выборами. Об этом 1 мая сообщило агентство Bloomberg.

«Правящая партия «Право и справедливость» редко признает растущее беспокойство по поводу того, что она рискует потерять ключевую часть своей базы за шесть месяцев до ожесточенных выборов», — сообщил чиновник, приближенный к правительству страны.

В партии опасаются, что она потеряет поддержку среди консервативных католиков, проживающих в сельской местности, но пока что она сохраняет лидерство в опросах общественного мнения. Запрет на импорт зерна призван не допустить прихода к власти сил, которые выступят против мер поддержки в отношении Украины.

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Ранее, 28 апреля, Еврокомиссия договорилась со странами Восточной Европы ограничить экспорт в Евросоюз украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в обмен на отмену односторонних запретов на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины. Соглашения достигнуты с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией.

27 апреля министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявлял, что страна может отменить запрет на ввоз продовольствия с Украины, если ЕС применит соответствующие инструменты. Телюс также сообщал, что запрет ввоза ряда сельскохозяйственных продуктов с Украины в ЕС должен быть введен до конца года.

Венгрия и Польша 15 апреля запретили импорт зерновых, масличных культур и ряда других киевских сельхозпродуктов на период до 30 июня. Причинами стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

До этого, 31 марта, страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Отмечалось, что помимо Польши с подобными проблемами сталкиваются фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

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