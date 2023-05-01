Рогов заявил о переброске ВСУ сил из центральной Украины на запорожское направление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) завершили переброску сил из центральной части страны на запорожское направление. Об этом 1 мая сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Все три бригады уже переброшены на запорожское направление. Сейчас они рассредоточиваются. При этом боеприпасы и военная техника, к примеру, 46-й десантно-штурмовой бригады, находятся в Павлограде», — сообщил он «РИА Новости».

По его словам, речь идет о 116-й и 118-й бригадах территориальной обороны, а также 46-й десантно-штурмовой бригаде.

Ранее, 28 апреля, Рогов рассказал о подготовке ВСУ к форсированию Каховского водохранилища. По его словам, живая сила и техника боевиков скапливается на правом берегу Днепра в Днепропетровской области.

14 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» уведомил о том, что ВСУ перебрасывают истребители и вертолеты на запорожское направление. По его словам, речь идет о боевой авиации, переданной странами Восточной Европы и вывезенной американцами из Афганистана.

До этого, 6 марта, Рогов сказал, что Запорожская область готова сдержать возможное весеннее наступление украинских войск. Он дополнил, что для наступления украинским войскам надо собрать достаточную группировку войск, большое количество оружия и техники и дождаться сухой и теплой погоды.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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