Полиция задержала в нидерландском Гронингене мужчину с украинскими водительскими правами, выписанными якобы на экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Об этом 30 апреля сообщил портал NOS.

Мужчину остановили по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом виде. При осмотре у него обнаружили водительское удостоверение украинского образца, содержащие имя, фотографию, дату и место рождения Джонсона.

При этом документ имел явные признаки подделки, так как его срок действия был ограничен 3000 годом. Полиция изъяла удостоверение.

В феврале латвийский сейм утвердил поправки к закону о поддержке Украины, на основании которого автомобили, изъятые у нетрезвых водителей, будут передавать в собственность украинского правительства.