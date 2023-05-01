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Адвокат назвал арест вице-президента партии «Шор» Таубер политическим заказом

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Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU
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Задержание вице-председателя молдавской оппозиционной партии «Шор» Марины Таубер является политическим заказом, передает Accent TV заявление адвоката Таубер Аурелиу Коленко 1 мая.

«Прокурор по делу не имел права выносить такое постановление (о задержании. — Ред.), потому что мера пресечения может быть избрана или изменена только судом», — подчеркнул защитник.

По его словам, произошедшее — это злоупотребление полномочиями и политический заказ для расправы с оппонентами. У Таубер не было запрета на выезд из Молдавии, кроме того, она заранее через адвокатов предупредила прокуроров и суд о запланированной трехдневной поездке.

Таубер была задержана в понедельник в аэропорту Кишинева. В Антикоррупционной прокуратуре Молдавии заявили, что вице-председатель партии пыталась покинуть страну транзитом через Стамбул. Конечной точкой должен был стать израильский Тель-Авив, однако она была задержана за нарушение мер ограничения свободы.

Говоря о ситуации с задержанием, вице-президент партии заявила, что власти Молдавии боятся ее и ее сопротивления нынешнему режиму настолько, что хотят арестовать.

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Речь идет об ограничениях, которые ввели в отношении Таубер после лишения ее депутатского иммунитета в июле 2022 года. Политик находилась в СИЗО до сентября, затем ее перевели под домашний арест. В конце октября она была переведена под судебный контроль. Затем Таубер в очередной раз была переведена под домашний арест из-за участия в акциях протеста.

В феврале текущего года с Таубер были сняты ограничения на передвижение, ей вернули загранпаспорт и право общаться с любыми лицами.

Несмотря на недовольство молдавских властей деятельностью партии «Шор», ее представители всё равно пытаются повлиять на кризисную ситуацию в республике. Так, участники устраивают демонстрации, подписывают петиции, проводят забастовки, а также участвуют в выборах.

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