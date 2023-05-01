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Жители Риги собрались на митинг против русофобии

«Русский союз Латвии» провел в центре Риги митинг против русофобии
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Britta Pedersen
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В Риге у памятника поэту Янису Райнису прошел митинг с требованиями отказаться от русофобии, разрешить празднование 9 Мая и вернуть образование на русском языке. Об этом 1 мая сообщается на сайте организатора акции, партии «Русский союз Латвии» (РСЛ).

На мероприятие пришли сотни человек, в начале митинга прозвучала итальянская антифашистская песня Bella ciao.

В обращении к участникам митинга представители РСЛ отметили, что в Латвии ухудшается ситуация с правами человека, к тому же в стране появляется всё больше и больше антироссийских инициатив. В их числе снос памятников, переименование улиц, отказ предоставлять информацию и обслуживать на русском языке, отмена детских кукольных спектаклей на русском языке, удаление титров на русском языке в кино, запрет предвыборной агитации на русском.

Протестующие требуют соблюдения прав человека и достойных социальных гарантий для каждого жителя Латвии, настаивают на отмене новых требований для проживающих в стране россиян, выступают за снятие обвинений с журналистов и добровольную службу в латвийской армии. Кроме того, они призывают вернуть празднование 9 Мая.

«Позор сейму Латвии, где не нашлось ни одного депутата, который проголосовал бы против запрета праздничных и памятных мероприятий на 9 Мая», — заявила на митинге депутат Европарламента, сопредседатель РСЛ Татьяна Жданок.

Священная дата: русская община Латвии готовится отмечать День Победы
Власти страны запретили публичные мероприятия в честь праздника

Ранее, 20 апреля, сейм Латвии большинством голосов утвердил закон о запрете проведения публичных мероприятий, приуроченных к празднованию 9 Мая. В этот день в стране будут запрещены любые общественные мероприятия за исключением торжеств по случаю Дня Европы. Законопроект был принят сразу в двух чтениях в срочном порядке.

В июне прошлого года кабинет министров Латвии одобрил поправки к закону «Об образовании», согласно которым всё школьное и дошкольное образование в стране должно осуществляться только на латышском языке. При этом только в Латвии почти 40% населения говорит по-русски.

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