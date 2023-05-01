Реклама
Прямой эфир
Мир
Жители Риги собрались на митинг против русофобии
Происшествия
МЧС зафиксировало природные пожары вблизи еще трех сел в Курганской области
Армия
МО РФ заявило о поражении командно-наблюдательного пункта ВСУ в районе Угледара
Экономика
Подача газа из РФ в Армению временно приостановлена из-за ремонта
Армия
ВС РФ нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины
Мир
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Перу
Мир
ШОС признала референдум в Узбекистане прозрачным и демократичным
Мир
Польша возвела свыше 200 км электронного забора на границе с Белоруссией
Мир
В Молдавии задержана вице-председатель оппозиционной партии «Шор»
Общество
В Сочи с 1 мая вводится особый противопожарный режим
Происшествия
В Забайкальском крае загорелись девять жилых домов
Происшествия
В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП
Мир
Во второй тур выборов главы Гагаузии вышли кандидаты от Соцпартии и «Шор»

В Омске прошел турнир по художественной гимнастике EVGENIYA CUP

0
Фото: скриншот
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омске завершился турнир по художественной гимнастике EVGENIYA CUP. О том, как прошли соревнования, 1 мая рассказал корреспондент «Известий» Александр Мостославский.

Состязания названы в честь двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой и проходят в ее родном городе. Она рассказала, что мечтала организовать турнир на высочайшем уровне.

«Для меня было важно, чтобы был турнир в городе Омске на высоком уровне, с большим количеством звезд, именитых гимнасток, которые бы вдохновили наших девочек. Чтобы у нас больше было таких вот крупных соревнований, где можно себя почувствовать, как на чемпионате мира, как на чемпионате Европы», — рассказала она.

Соревнования получили статус международных. На них приехали 200 участниц из 15 российских регионов, а также с Кубы, из Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Армении и Белоруссии. В числе главных звезд была действующая бронзовая призерка Олимпийских игр Алина Горносько из Белоруссии.

«Для меня большая честь уже во второй раз, второй год подряд принимать участие на международном турнире Евгении Канаевой. Она замечательно относится к нашей команде и всегда сможет поддержать в трудную минуту и сделать пару советов, которые очень будут нужны, поэтому с большим удовольствием уже приезжаем в Омск, красивый город, гуляем, наслаждаемся!» — призналась спортсменка.

Особенностью соревнований является то, что они проходят по двум разным стандартам правил — по более сложным российским и упрощенным международным. А кроме медалей за высокие баллы спортсменки получили награды за артистизм, элегантность и зрительские симпатии от олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, которая также привезла в Омск своих учениц из академии «Небесная грация».

Алина Кабаева: «Живая конкуренция дает стимул другим странам подтягиваться за Россией»
Олимпийская чемпионка подвела итоги турнира «Небесная грация» и рассказала об Академии художественной гимнастики на федеральной территории «Сириус»

9 апреля в Сочи прошел 12-й фестиваль художественной гимнастики «Алина», организованный Благотворительным фондом Алины Кабаевой. Его темой стали «Драгоценности России». 15 номеров были посвящены живописи, театру, балету, природе, сказкам, музыке и русскому авангарду.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023