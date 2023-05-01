В Омске прошел турнир по художественной гимнастике EVGENIYA CUP

В Омске завершился турнир по художественной гимнастике EVGENIYA CUP. О том, как прошли соревнования, 1 мая рассказал корреспондент «Известий» Александр Мостославский.

Состязания названы в честь двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой и проходят в ее родном городе. Она рассказала, что мечтала организовать турнир на высочайшем уровне.

«Для меня было важно, чтобы был турнир в городе Омске на высоком уровне, с большим количеством звезд, именитых гимнасток, которые бы вдохновили наших девочек. Чтобы у нас больше было таких вот крупных соревнований, где можно себя почувствовать, как на чемпионате мира, как на чемпионате Европы», — рассказала она.

Соревнования получили статус международных. На них приехали 200 участниц из 15 российских регионов, а также с Кубы, из Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Армении и Белоруссии. В числе главных звезд была действующая бронзовая призерка Олимпийских игр Алина Горносько из Белоруссии.

«Для меня большая честь уже во второй раз, второй год подряд принимать участие на международном турнире Евгении Канаевой. Она замечательно относится к нашей команде и всегда сможет поддержать в трудную минуту и сделать пару советов, которые очень будут нужны, поэтому с большим удовольствием уже приезжаем в Омск, красивый город, гуляем, наслаждаемся!» — призналась спортсменка.

Особенностью соревнований является то, что они проходят по двум разным стандартам правил — по более сложным российским и упрощенным международным. А кроме медалей за высокие баллы спортсменки получили награды за артистизм, элегантность и зрительские симпатии от олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, которая также привезла в Омск своих учениц из академии «Небесная грация».

9 апреля в Сочи прошел 12-й фестиваль художественной гимнастики «Алина», организованный Благотворительным фондом Алины Кабаевой. Его темой стали «Драгоценности России». 15 номеров были посвящены живописи, театру, балету, природе, сказкам, музыке и русскому авангарду.