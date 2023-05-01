На Украине заявили о получении обещанных США ракет Zuni

Киев получил американские ракеты Zuni. Об этом сообщил командующий Воздушными силами украинской армии Николай Олещук 1 мая.

В своих соцсетях он опубликовал фото штурмовика Су-25, на который установлены данные ракеты. На самих боеприпасах написаны оскорбительные выражения в адрес русской стороны.

Zuni предназначается для поражения малоразмерных наземных и надводных целей (танки, малые корабли, арт. батареи). Данная модель широко применялась в ходе Вьетнамской войны, на данный момент она стоит на вооружении в Вооруженных силах США.

6 января стало известно, что США в рамках нового пакета военной помощи Украине передадут Киеву зенитные ракеты класса «поверхность–воздух». В транш военной помощи из боеприпасов вошли RIM-7 Sea Sparrow и 4 тыс. авиационных ракет Zuni. Вместе с военной техникой, танками и прочим вооружением этот пакет помощи оценивается в $3 млрд.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основной задачей стала защита населения Донбасса.