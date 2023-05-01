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50 новых видов мороженого разработали к летнему сезону в Москве

Глава ДИПП Овчинский: ассортимент мороженого к летнему сезону в Москве вырос до 250 позиций
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Фото: mos.ru/Ю. Иванко
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К началу летнего сезона в Москве разработано свыше 50 новых видов мороженого, ассортимент увеличился до 250 позиций. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский 1 мая.

«На фоне растущего спроса на отечественную продукцию московские компании пищевой промышленности активно наращивают выпуск, модернизируют производства и расширяют ассортимент. Этому также способствует созданный в городе благоприятный инвестиционный климат», — приводятся его слова в заявлении департамента на сайте мэра Москвы.

Новые виды мороженого разрабатывались с учетом запросов потребителей на натуральную продукцию, сказано в публикации.

Большая перемена: московские парки готовят к лету

Кроме того, для москвичей к лету готовят 13 зон для купания, спасатели-водолазы уже завершают обследование. Согласно предварительным результатам, пляжи «Динамо» и Левобережный, Головинские пруды, 1-й Путяевский пруд не имеют нареканий, а Большой Садовый пруд, озеро Бездонное, Тропарево, водоемы в Зеленограде очистить необходимо.

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