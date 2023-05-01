МЧС зафиксировало природные пожары вблизи еще трех сел в Курганской области

В пресс-службе МЧС РФ в понедельник, 1 мая, сообщили о действующих природных пожарах вблизи трех сел Курганской области.

Вертолет Ми-8, самолет-амфибия Бе-200ЧС и Ил-76, а также пожарно-спасательные подразделения ликвидируют очаги лесных пожаров в Альменевском муниципальном округе, что близ села Иванково, в Шумихинском муниципальном округе в селе Птичье и Мишкинском муниципальном округе — в селе Мыркайское, рассказало ведомство ТАСС.

Всего с огнем борются 677 человек и 79 единиц техники.

Ранее, 28 апреля, в МЧС рассказали, что в Курганской области было потушено свыше половины пожаров, произошедших за минувшие сутки. Остальные были локализованы.

Позже «Известия» показали работу пожарного поезда, который был задействован в борьбе с огнем в области. Состав Южно-Уральской железной дороги прибыл в поселок Юрахлы Варгашинского района, где произошло крупное возгорание. Огонь подобрался вплотную к путям.

С 27 апреля на территории Кургана из-за лесных пожаров введен режим ЧС. В тот день в поселке Логоушка Кетовского района под Курганом сгорели 76 домов и погиб один человек, его тело спасатели нашли в ходе тушения возгорания и разбора завалов. Причиной возникновения огня назвали искры от проходящего мимо деревни тепловоза, эту информацию подтвердили местные жители.