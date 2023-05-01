Еще три взрывных устройства обнаружили на ЛЭП в Ленобласти

Еще три взрывных устройства нашли на линии электропередачи (ЛЭП) в Гатчинском районе Ленобласти 1 мая, сообщает источник РЕН ТВ.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В ночь на 1 мая произошел подрыв опоры ЛЭП в Гатчинском районе Ленинградской области. Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры нарушено не было. По предварительным данным, подрыв был совершен предметом, который похож на взрывное устройство. Под угрозой взрыва была также вторая опора. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что с нее удалось снять взрывное устройство.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Диверсия» и «Незаконный оборот взрывных устройств» Уголовного кодекса Российской Федерации. Прокуратурой организована проверка по факту обрушения опоры ЛЭП из-за взрыва.