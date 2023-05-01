Реклама
Прямой эфир
Мир
Жители Риги собрались на митинг против русофобии
Происшествия
МЧС зафиксировало природные пожары вблизи еще трех сел в Курганской области
Армия
МО РФ заявило о поражении командно-наблюдательного пункта ВСУ в районе Угледара
Экономика
Подача газа из РФ в Армению временно приостановлена из-за ремонта
Армия
ВС РФ нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины
Мир
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Перу
Мир
ШОС признала референдум в Узбекистане прозрачным и демократичным
Мир
Польша возвела свыше 200 км электронного забора на границе с Белоруссией
Мир
В Молдавии задержана вице-председатель оппозиционной партии «Шор»
Общество
В Сочи с 1 мая вводится особый противопожарный режим
Происшествия
В Забайкальском крае загорелись девять жилых домов
Происшествия
В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП
Мир
Во второй тур выборов главы Гагаузии вышли кандидаты от Соцпартии и «Шор»

Еще три взрывных устройства обнаружили на ЛЭП в Ленобласти

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еще три взрывных устройства нашли на линии электропередачи (ЛЭП) в Гатчинском районе Ленобласти 1 мая, сообщает источник РЕН ТВ.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Шалость — не радость: кто стоит за диверсиями подростков на железных дорогах
В совершении тяжких преступлений подозреваются уже минимум 11 человек в четырех регионах

В ночь на 1 мая произошел подрыв опоры ЛЭП в Гатчинском районе Ленинградской области. Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры нарушено не было. По предварительным данным, подрыв был совершен предметом, который похож на взрывное устройство. Под угрозой взрыва была также вторая опора. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что с нее удалось снять взрывное устройство.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Диверсия» и «Незаконный оборот взрывных устройств» Уголовного кодекса Российской Федерации. Прокуратурой организована проверка по факту обрушения опоры ЛЭП из-за взрыва.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023