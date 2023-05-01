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Япония разместила Patriot PAC-3 на отдаленных островах из-за КНДР

Kyodo: Япония разместила Patriot PAC-3 на отдаленных островах из-за планов КНДР запустить спутник
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Силы самообороны Японии разместили противоракетные комплексы Patriot PAC-3 на отдаленных островах в южной префектуре Окинава, чтобы при необходимости перехватить обломки ракеты КНДР, с помощью которой Пхеньян планирует запустить военный спутник. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщает агентство Kyodo.

Зенитные ракетные комплексы размещены на островах Мияко, Исигаки и Ёнагуни. Процесс развертывания занял около недели, добавили в агентстве.

Последний раз комплексы Patriot PAC-3 размещались на островах Мияко и Исигаки в 2012 и 2016 годах, когда КНДР также совершала попытки запустить спутники. Тогда они задействованы не были.

До этого, 24 апреля, министр обороны страны Ясукадзу Хамаду заявил о подготовке к переброске зенитных ракетных комплексов Patriot в Окинаву для перехвата баллистической ракеты в связи с готовящимся запуском разведывательного спутника КНДР.

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19 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын поручил официальным лицам подготовить запуск первого северокорейского военного разведывательного спутника. Запланированный запуск является приоритетом для государственной безопасности на фоне укрепления союза между США и Южной Кореей.

Испытания Северной Кореи, связанные с заключительным этапом разработки нового разведывательного спутника, были проведены в декабре. Тогда же в республике сообщили о намерениях запустить спутник в конце апреля.

Политолог Юрий Светов в разговоре с «Известиями», в свою очередь, подчеркнул, что руководство КНДР понимает, что Соединенные Штаты стремятся уничтожить страну любой ценой, поэтому создали ядерное оружие, способное противостоять США. Кроме того, по словам эксперта, режим Ким Чен Ына имеет поддержку среди населения.

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