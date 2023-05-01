ВС РФ нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины

В ночь на 1 мая Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли групповой ракетный удар оружием воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск», — сказал он.

Как добавил Конашенков, на купянском российские войска поразили подразделения ВСУ вблизи населенных пунктов Двуречная, Тимковка и Крахмальное Харьковской области.

«В районах населенных пунктов Масютовка, Кисловка, Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Розовка Луганской Народной Республики (ЛНР. — Ред.) пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 85 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20», — подчеркнул официальный представитель МО России.

Склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ ликвидирован в районе населенного пункта Избицкое Харьковской области. Помимо этого, на краснолиманском направлении ВС РФ нанесли поражение подразделениям украинской армии неподалеку от Ольговки Харьковской области, населенного пункта Червоная Диброва ЛНР и Серебрянки Донецкой Народной Республики (ДНР).

Накануне Конашенков отметил, что свыше 480 военных Украины и иностранных наемников были уничтожены на донецком направлении за сутки. Еще более 200 военнослужащих были ликвидированы в результате ракетного удара российских войск по 24-й мехбригаде и отряду сил специальных операций ВСУ в ДНР.

Также стало известно о том, что военнослужащие группировки войск «Запад» ВС РФ сорвали пять попыток ротации противника в районе населенных пунктов Синьковка, Крахмальное, Артемовка, Новоселовское и Першотравневое на купянском направлении и ликвидировали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) противника.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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