Подача газа из РФ в Армению временно приостановлена из-за ремонта

Трубопровод «Северный Кавказ — Закавказье» временно приостановил подачу газа из России в Армению в связи с ремонтными работами, передает компания «Газпром-Армения» 1 мая.

Уточняется, что ремонт поврежденного участка на территории Ставропольского края должен завершиться примерно в 20:00 (часовой пояс не уточняется) 4 мая.



В компании уточнили, что снабжать потребителей газом будут бесперебойно за счет внутренних резервов республики.



Газопровод «Северный Кавказ—Закавказье» общей протяженностью 612 км проложен из России в Армению через территорию Грузии. Его ввели в эксплуатацию в 1988 году. Проектная мощность газопровода 1,8 млрд куб. м в год.