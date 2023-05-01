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В Киеве сообщили о перебоях с электричеством и водоснабжением

«Страна.ua»: в Киеве 1 мая зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением
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Фото: Global Look Press/Daniel Karmann
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В Киеве 1 мая зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением, сообщило украинское издание «Страна.ua». Они наблюдаются в районах на левом берегу Днепра.

Официальных сообщений от энергокомпаний или властей о сбоях в электроснабжении не поступало, но утром Киевская городская администрация уведомила о снижении давление в водопроводной сети по причине повреждения оборудования насосной станции.

«Насосная станция не работает, в связи с чем принято решение понизить давление в водопроводной сети на левом берегу. Ориентировочное время ликвидации повреждения составит одни сутки», — сказано в заявлении городской администрации, которое было опубликовано в Telegram-канале.

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Ранее в этот день украинский телеканал ТСН сообщил о том, что в Киеве слышны взрывы, а также в Киевской и Днепропетровской областях. Как рассказали в столичной администрации, в Киеве работает система противовоздушной обороны (ПВО). По данным «Страна.ua», воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Днем ранее агентство «РБК-Украина» заявило о взрыве в Днепропетровской области. Как написало издание «Зеркало недели», взрыв прозвучал в Павлограде.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что российские военные поразили транспортный узел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Павлограде. Также он добавил, что в Бердянске были слышны два взрыва.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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