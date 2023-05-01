Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Москве

Водитель легкового автомобиля сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на востоке Москвы. Об этом 1 мая сообщил столичный департамент транспорта.

«На Уральской улице в районе дома № 4 автомобиль наехал на ребенка на пешеходном переходе. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении в Telegram.

На месте аварии незначительно затруднено движение. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее, 27 апреля, в поселке Вороновское в Новой Москве автомобиль насмерть сбил 43-летнюю женщину. Водитель Nissan совершил наезд на женщину, когда она шла по пешеходному переходу.