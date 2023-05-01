Последствия крупного пожара в Забайкалье сняли с воздуха

Глава Забайкальского края Александр Осипов 1 мая прибыл на вертолете в Борзю, где ранее вспыхнул пожар. В Сети появились кадры последствий возгорания, сделанные с борта воздушного судна.

На записи видны выжженная земля и сгоревшие постройки.

Пожар вспыхнул ранее в этот день. В региональном главке МЧС сообщили, что загорелось не менее девяти домов. Тушение пожара осложнял сильный ветер. Информация о пострадавших не поступала.

В результате возгорания без жилья остались 13 человек.

Предварительной причиной происшествия стало возгорание на свалке, от которой огонь распространился на дома.

СУ СК по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).