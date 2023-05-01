Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Перу

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник, 1 мая, в Перу, уведомила Геологическая служба США.

«[Землетрясение было зафиксировано в] 45 км к востоку от Контаманы», — говорится в сообщении.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 12,8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

27 апреля было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,8 на юге Ирана. Эпицентр стихии был расположен в 120 км к северо-западу от города Бендер-Аббас с населением около 526 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 53 км.