Министр обороны Украины попросил Токио поставить Киеву средства РЭБ

Украина нуждается в средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для глушения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью агентству Kyodo 1 мая.

По его словам, киевские власти понимают, что Токио сохраняет нейтралитет в вопросе передачи вооружений, однако сейчас Украина нуждается именно в инновационном вооружении.

В очередной раз глава оборонного ведомства Украины призвал страны G7 «реально помогать» стране, а не только «публиковать декларации» о поддержке.

30 апреля СМИ указали на обеспокоенность западных стран относительно сообщений о неготовности украинских боевиков к контрнаступлению. Отмечалось, что особенную озабоченность это тема вызывает в США и других странах, вложивших огромные средства в военную помощь Киеву.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отметил, что успех армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.