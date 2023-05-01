Губернатор Ленинградской области Дрозденко сообщил о подрыве опоры ЛЭП

В ночь на 1 мая произошел подрыв опоры линии электропередачи (ЛЭП) в Гатчинском районе Ленинградской области, уведомил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По неподтвержденной информации, ЛЭП повредили предметом, похожим на взрывное устройство.

Несмотря на это, электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры нарушено не было. Под угрозой взрыва была и вторая опора. По последним данным от Дрозденко, со второй опоры ЛЭП взрывное устройство успели снять.

Следственный комитет России опубликовал видео с места подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти.

Обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.