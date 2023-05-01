В Забайкалье из-за пожара без жилья остались 13 человек

В результате пожара в Борзе Забайкальского крае без жилья остались 13 человек. Об этом 1 мая сообщило правительство региона в Telegram.

«По данным замгубернатора Забайкалья Александра Костенко, в Борзе предварительно сгорели три одноквартирных и один четырехквартирный дом, в которых проживали 13 человек, пятеро из них дети», — говорится в сообщении.

Остальные сгоревшие здания являются дачами и хозяйственными постройками.

Пожар в Борзе вспыхнул ранее в этот день. В региональном главке МЧС сообщили, что загорелось девять домов. Тушение пожара осложнял сильный ветер. Информация о пострадавших не поступала.

Предварительной причиной происшествия стало возгорание на свалке, от которой огонь распространился на дома.

СУ СК по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).